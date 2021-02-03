Під час засідання Верховної Ради України 3 лютого 2021 року народні депутати розглянуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

Згідно з порядком денним, цього дня у першому читанні вони голосуватимуть за проект закону, який регулює роботу Бюро економічної безпеки України.

Крім того, у плані – розгляд документу щодо додаткових джерел фінансування дорожнього господарства України.

У другому читанні нардепи заслухають законопроекти, які стосуються посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Також вони мають розглянути проект закону, що регулює статус приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв.

Засідання Ради

Під час засідання Верховної Ради 2 лютого 2021 року парламентарі посилили відповідальність за злочини проти журналістів.

За протиправні дії передбачені штрафи, обмеження та позбавлення волі.

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