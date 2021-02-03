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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Рада схвалила реєстр лікарняних листів

Кабмін під час засідання затвердив постанову, яка передбачає запровадження електронного реєстру листків непрацездатності. Проект постанови зареєстровано під №4243.

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Згідно з документом, Кабмін повинен забезпечувати функціонування електронного реєстру листків непрацездатності, контролювати правильність їх видачі та стежити за рівнем соціального захисту застрахованих осіб.

Тепер парламент повинен:

  • внести зміни до нормативно-правових актів з метою впровадження електронного реєстру листків непрацездатності;
  • подати необхідні законопроекти;
  • перевірити ефективність використання коштів, виділених на впровадження цього реєстру.
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Забезпечити повноцінну роботу електронного реєстру повинні Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики, Національна служба здоров’я, Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування.

Скорочення робочих місць у світі

У 2020 році у світі скоротилось 495 млн робочих місць з повною зайнятістю. Доходи людей у всьому світі, отримані від роботи, впали на 10,7%, або на $3,5 трлн.

Від пандемії більше постраждали люди в країнах з економіками, що розвиваються.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Pixabay

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