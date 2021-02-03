Рада схвалила реєстр лікарняних листів

Кабмін під час засідання затвердив постанову, яка передбачає запровадження електронного реєстру листків непрацездатності. Проект постанови зареєстровано під №4243.

Згідно з документом, Кабмін повинен забезпечувати функціонування електронного реєстру листків непрацездатності, контролювати правильність їх видачі та стежити за рівнем соціального захисту застрахованих осіб.

Тепер парламент повинен:

внести зміни до нормативно-правових актів з метою впровадження електронного реєстру листків непрацездатності;

подати необхідні законопроекти;

перевірити ефективність використання коштів, виділених на впровадження цього реєстру.

Забезпечити повноцінну роботу електронного реєстру повинні Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики, Національна служба здоров’я, Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування.

Скорочення робочих місць у світі

У 2020 році у світі скоротилось 495 млн робочих місць з повною зайнятістю. Доходи людей у всьому світі, отримані від роботи, впали на 10,7%, або на $3,5 трлн.

Від пандемії більше постраждали люди в країнах з економіками, що розвиваються.