Погода на 3 лютого в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 3 лютого в Україні буде переважно сонячною та прохолодною. Вітер південно-західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

Середня вологість повітря становитиме понад 80%, що вплине на відчуття холоду.

Детальніше про погоду в Україні 3 лютого – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході тепло та сухо: денна температура становитиме до +8°, вночі подекуди до -1°.

На Заході майже у всіх областях дощі з мокрим снігом: денна температура до +8°, вночі до -4°.

На Півдні традиційно найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до +9°, вночі – 0°.

На Півночі очікується мокрий сніг: вдень до +5°, вночі подекуди до -6°.

У Центрі сонячно та без опадів: вночі до -3°, вдень до +5°.

У Києві синоптики прогнозують до +3° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -5°.

Погода в Україні в лютому 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в лютому 2021 буде морозною та сніжною.

В останньому місяці зими часто змінюватиметься напрямок вітру. Середня місячна температура лютого складе від -3° до +2°.