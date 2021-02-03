Погода на 3 лютого в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 3 лютого в Україні буде переважно сонячною та прохолодною. Вітер південно-західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.
Середня вологість повітря становитиме понад 80%, що вплине на відчуття холоду.
Детальніше про погоду в Україні 3 лютого – у матеріалі Фактів ICTV.
На Сході тепло та сухо: денна температура становитиме до +8°, вночі подекуди до -1°.
На Заході майже у всіх областях дощі з мокрим снігом: денна температура до +8°, вночі до -4°.
На Півдні традиційно найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до +9°, вночі – 0°.
На Півночі очікується мокрий сніг: вдень до +5°, вночі подекуди до -6°.
У Центрі сонячно та без опадів: вночі до -3°, вдень до +5°.
У Києві синоптики прогнозують до +3° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -5°.
Погода в Україні в лютому 2021
В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в лютому 2021 буде морозною та сніжною.
В останньому місяці зими часто змінюватиметься напрямок вітру. Середня місячна температура лютого складе від -3° до +2°.