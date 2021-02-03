У четвер, 4 лютого, Україна має отримати інформацію про новий контракт щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Однак назва компанії-постачальника поки не розголошується.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Думаю, завтра чекайте повідомлення. Поки не можу назвати, що це за вакцина, оскільки ми не можемо розголошувати цю інформацію до підписання контракту, – уточнив Максим Степанов.

За його словами, одразу ж після підписання документа відомство повідомить подробиці домовленості.

Вакцина проти коронавірусу

Уже у лютому 2021 року Україна має отримати першу партію вакцини проти коронавірусу і розпочати масову вакцинацію населення.

Водночас у світі вже майже два місяці людям активно роблять щеплення проти вірусу.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.