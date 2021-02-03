У лютому розпочнеться вакцинація українців безпечною вакциною проти коронавірусу. Вже протягом найближчих тижнів Україна отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– У найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech. Це 117 тисяч доз в межах програми COVAX, які будуть використані передусім для лікарів. Вакцини від Pfizer/BioNTech — це лише старт, і вже у лютому-на початку березня ми очікуємо значно більші поставки, – зазначив прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, в Україну завезуть лише перевірену та безпечну вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах.

Він також запевнив, що всім, хто захоче зробити безкоштовне та безпечне щеплення, нададуть таку можливість, відповідно до Національного плану вакцинування.

Як записатися на вакцинацію

МОЗ розробив алгоритм, за яким відбуватиметься запис на вакцинацію проти Covid-19. Списки вакцинації першої групи формуватимуть роботодавці.

До другої (відкритої) групи належатимуть громадяни, які не мають прив’язки до місця роботи. Як записатися на вакцинацію – читайте у нашому матеріалі.