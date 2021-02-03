На Закарпатті 4 лютого, очікується значна сніголавинна небезпека третього рiвня. Ризик сходження лавини утворився через збільшення кількості опадів та сильну відлигу.

3 лютого, за даними Гідрометцентру, на високогір’ї спостерігається помірна сніголавинна небезпека другого рівня.

4 – 5 лютого очікується також підвищення рівню води в нижніх течіях річок:

Боржава – Ремети: небезпека жовтого рівня (вода виходить на заплаву)

Латориця – Чоп: небезпека жовтого рівня (високий шар води на заплаві з поступовим підвищенням)

Стара – Зняцево: небезпека жовтого рівня (вода виходить на заплаву міждамбового простору)

З самого ранку в Карпатах сильно сніжить, незважаючи на відлигу. Видимість в горах дуже низька – лише 30 метрів, заважає також сильний штормовий вітер. Синоптики радять не подорожувати в гори найближчим часом.

Негода в Карпатах

2 лютого ДСНС вже попереджала про небезпеку відпочинку в Карпатах, причина тому – сильний снігопад, який продовжується вже кілька діб.

Джерело: Закарпатський обласний центр з гідрометеорології