В Україні 4 лютого презентують судову реформу – Зеленський

На 4 лютого в Україні запланована робоча презентація всієї судової реформи. Йдеться про підготовку Стратегії розвитку судової системи на 2021–2025 роки.

Про це заявив президент країни Володимир Зеленський під час зустрічі з послами Великій сімці (G7)

– Це велика кількість законопроєктів, послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після наради зі мною, з Комісією з правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні, – наголосив президент.

Також президент запевнив, що ситуація щодо рішення Конституційного суду про скасування відповідальності за брехню в деклараціях врегулюється.

Країни G7 розчаровані тим, як Україна веде боротьбу з корупцією

Країни Великої сімки G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні.

Причинами неуспішної боротьби з корупцією в Україні є наявність зацікавлених кіл, брак правових інструментів для просування реформ та правової експертизи.

У цьому винні деякі гравці судової системи та олігархи, які є головними перешкодами на шляху реформ.