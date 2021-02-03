Станом на 3 лютого в Україні зареєстрували 1 227 164 випадків коронавірусу, за останню добу захворіло 3 285 осіб, зокрема 186 медиків і 156 дітей.
За добу від ускладнень Covid-19 померло 165 пацієнтів, госпіталізація знадобилася 2 159 особам. Загалом за період пандемії зареєстровано 23 089 летальних випадків.
Вилікуватися вдалося 1 045 473 українцям, за останні 24 години одужала 10 101 особа, водночас було здійснено 43 643 тестувань.
Поширення коронавірусу у регіонах
Найбільше хворих зафіксовано у Києві, Івано-Франківській та Харківській областях.
- м. Київ – +330;
- Вінницька область – +192;
- Волинська область – +94;
- Дніпропетровська область – +122;
- Донецька область – +102;
- Житомирська область – +62;
- Закарпатська область – +129;
- Запорізька область – +211;
- Івано-Франківська область – +298;
- Київська область – +164;
- Кіровоградська область – +40;
- Луганська область – +61;
- Львівська область – +182;
- Миколаївська область – +65;
- Одеська область – +177;
- Полтавська область – +192;
- Рівненська область – +101;
- Сумська область – +74;
- Тернопільська область – +120;
- Харківська область – +230;
- Херсонська область – +23;
- Хмельницька область – 0;
- Черкаська область – +98;
- Чернівецька область – +165;
- Чернігівська область – +53.
Вакцинація в Україні
В середині лютого Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу. Завдяки ініціативі з розподілу речовини Covavax в Україну надійде 117 тис. доз препарату Pfizer і BionTech.
Зареєструватися на вакцинацію можна буде на спеціальній онлайн-платформі.