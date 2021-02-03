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Факти / Україна
Людмила Богданова |

В Україні за добу 3 285 нових випадків коронавірусу, одужало втричі більше

Станом на 3 лютого в Україні зареєстрували 1 227 164 випадків коронавірусу, за останню добу захворіло 3 285 осіб, зокрема 186 медиків і 156 дітей.

женщина в маске

За добу від ускладнень Covid-19 померло 165 пацієнтів, госпіталізація знадобилася 2 159 особам. Загалом за період пандемії зареєстровано 23 089 летальних випадків.

Вилікуватися вдалося 1 045 473 українцям, за останні 24 години одужала 10 101 особа, водночас було здійснено 43 643 тестувань.

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Поширення коронавірусу у регіонах

Найбільше хворих зафіксовано у Києві, Івано-Франківській та Харківській областях.

  • м. Київ – +330;
  • Вінницька область – +192;
  • Волинська область – +94;
  • Дніпропетровська область – +122;
  • Донецька область – +102;
  • Житомирська область – +62;
  • Закарпатська область – +129;
  • Запорізька область – +211;
  • Івано-Франківська область – +298;
  • Київська область – +164;
  • Кіровоградська область – +40;
  • Луганська область – +61;
  • Львівська область – +182;
  • Миколаївська область – +65;
  • Одеська область – +177;
  • Полтавська область – +192;
  • Рівненська область – +101;
  • Сумська область – +74;
  • Тернопільська область – +120;
  • Харківська область – +230;
  • Херсонська область – +23;
  • Хмельницька область – 0;
  • Черкаська область – +98;
  • Чернівецька область – +165;
  • Чернігівська область – +53.

коронавірус в Україні 3 лютого

Вакцинація в Україні

В середині лютого Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу. Завдяки ініціативі з розподілу речовини Covavax в Україну надійде 117 тис. доз препарату Pfizer і BionTech.

Зареєструватися на вакцинацію можна буде на спеціальній онлайн-платформі.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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