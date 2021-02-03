Станом на 3 лютого в Україні зареєстрували 1 227 164 випадків коронавірусу, за останню добу захворіло 3 285 осіб, зокрема 186 медиків і 156 дітей.

За добу від ускладнень Covid-19 померло 165 пацієнтів, госпіталізація знадобилася 2 159 особам. Загалом за період пандемії зареєстровано 23 089 летальних випадків.

Вилікуватися вдалося 1 045 473 українцям, за останні 24 години одужала 10 101 особа, водночас було здійснено 43 643 тестувань.

Поширення коронавірусу у регіонах

Найбільше хворих зафіксовано у Києві, Івано-Франківській та Харківській областях.

м. Київ – +330;

Вінницька область – +192;

Волинська область – +94;

Дніпропетровська область – +122;

Донецька область – +102;

Житомирська область – +62;

Закарпатська область – +129;

Запорізька область – +211;

Івано-Франківська область – +298;

Київська область – +164;

Кіровоградська область – +40;

Луганська область – +61;

Львівська область – +182;

Миколаївська область – +65;

Одеська область – +177;

Полтавська область – +192;

Рівненська область – +101;

Сумська область – +74;

Тернопільська область – +120;

Харківська область – +230 ;

; Херсонська область – +23;

Хмельницька область – 0;

Черкаська область – +98;

Чернівецька область – +165;

Чернігівська область – +53.

Вакцинація в Україні

В середині лютого Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу. Завдяки ініціативі з розподілу речовини Covavax в Україну надійде 117 тис. доз препарату Pfizer і BionTech.

Зареєструватися на вакцинацію можна буде на спеціальній онлайн-платформі.