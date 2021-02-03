Заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер озвучив алгоритм, за яким відбуватиметься запис на вакцинацію проти Covid-19.

За його словами, українців поділять на дві групи. Списки вакцинації першої групи формуватимуть роботодавці.

До другої (відкритої) групи належатимуть громадяни, які не мають прив’язки до місця роботи (наприклад, люди похилого віку).

Відкриті записи здійснюватимуться не більше ніж за місяць до початку вакцинації.

Записатись на щеплення можна буде трьома способами:

Самостійно через інформаційний портал із питань вакцинації Covid-19, який зараз розробляють у МОЗі, та веб-портали медичних електронних інформаційних систем. Через національний контакт-центр із питань поширення Covid-19 за телефоном 0-800-60-20-19, який працює цілодобово. Безпосередньо в закладі охорони здоров’я.

Оскільки вакцинування проти Covid-19 відбувається в два етапи, самостійно записуватись українці будуть тільки для введення першої дози.

– Запис на введення другої дози робитиме медичний працівник під час першого щеплення. Це дуже важливо! Вам не треба буде повторно записуватись, – наголосив під час брифінгу Ярослав Кучер.

Посилання на інформаційний портал для запису на вакцинацію МОЗ надасть під час презентації ресурсу найближчим часом.

Старт вакцинації в Україні

Наприкінці січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував старт вакцинації в Україні орієнтовно 15 лютого. Остаточну дату поки що не затвердили.

Саме в ці дати до країни повинні надійти перші дози препарату.