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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Євро і долар знову здешевшали: курс валют на 3 лютого

Національний банк України знизив курс євро і долара до гривні.

Євро і долар знову здешевшали: курс валют на 3 лютого

На середу, 3 лютого, НБУ встановив курс 28,05 грн/1$.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 12 січня, зафіксувалося на 33,79 грн/1€.

Читайте: Яким буде курс долара у 2021 році та що на нього вплине

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на злотий залишилася стабільною, а от російський рубль дещо здорожчав.

Курс валют в Україні від НБУ на 03.02:

  • $1 – 28,05 грн;
  • €1 – 33,79 грн;
  • 1 польський злотий – 7,51 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

Курс валют НБУ на 3 лютого 2021 в Україні

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

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