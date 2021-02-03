Курс валют НБУ на 3 лютого 2021 в Україні

Національний банк України знизив курс євро і долара до гривні.

На середу, 3 лютого, НБУ встановив курс 28,05 грн/1$.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 12 січня, зафіксувалося на 33,79 грн/1€.

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Порівняно з вчорашнім днем, ціна на злотий залишилася стабільною, а от російський рубль дещо здорожчав.

Курс валют в Україні від НБУ на 03.02:

$1 – 28,05 грн;

€1 – 33,79 грн;

1 польський злотий – 7,51 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.