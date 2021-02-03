Представники громадської організації KyivPride висміяли запровадження санкційних обмежень проти українських телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Тепер замість пропагандистського контенту трьох проросійських телеканалів українці бачитимуть кольорову картинку, яка нагадує прапор ЛГБТІК, написали вони у Twitter.

– На ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном п’ять років. Від нас не втечеш, – зазначили представники KyivPride.

Українці залишили низку коментарів під цим постом, зазначаючи, що це ліпше, ніж дивитися ці телеканали.

Блокування каналів в Україні

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський схвалив санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

У країні припинили транслювати їхній контент.

Тепер замість трьох проросійських каналів, на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном 5 років. Від нас не втечеш???? pic.twitter.com/SJM78cpN2z — KyivPride (@KyivPride) February 3, 2021

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Джерело: KyivPride