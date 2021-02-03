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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Замість проросійських каналів – ЛГБТ: KyivPride висміяли санкції проти 112, ZIK та Newsone

Представники громадської організації KyivPride висміяли запровадження санкційних обмежень проти українських телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

ЛГБТ прапор

Тепер замість пропагандистського контенту трьох проросійських телеканалів українці бачитимуть кольорову картинку, яка нагадує прапор ЛГБТІК, написали вони у Twitter.

– На ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном п’ять років. Від нас не втечеш, – зазначили представники KyivPride.

Українці залишили низку коментарів під цим постом, зазначаючи, що це ліпше, ніж дивитися ці телеканали.

Блокування каналів в Україні

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський схвалив санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

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Україна проситиме YouTube заблокувати канали 112, Newsone та Zik

У країні припинили транслювати їхній контент.

Більше новин про санкції проти українських телеканалів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: KyivPride

Фото: Unsplash

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