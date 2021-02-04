Рішення щодо санкцій проти проросійських каналів не могли ухвалити раніше через брак політичної волі.

Про це в ефірі політичного шоу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Це рішення не можна було ухвалити раніше, бо не було політичної волі. Всі ці роки моя позиція була однаковою. За допомогою грошей, які зароблені на окупованих територіях ОРДЛО, фінансується ряд наших ЗМІ – це неприпустимо.

Міністр наголосив на тому, що важливо не плутати свободу слова з пропагандою.

– Я прошу не плутати свободу слова і інформаційну отруту, яку ми отримуємо від держави-агресора!

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким низка українських телеканалів потрапила під санкції.

Cанкції діятимуть проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Попередньо таке рішення узгодили на засіданні РНБО. Рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради, яку було ухвалено ще у жовтні 2018 року.