В Україні станом на 4 лютого зареєстровано 1 232 246 хворих на коронавірус. За останню добу було виявлено 5 082 нових випадки захворювання.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 633 українця, за весь час пандемії – 23 229 осіб.

Одужало в Україні 1 055 406 людей, за останню добу – 9 993 пацієнта.

Коронавірус в Україні

Станом на 3 лютого в Україні на коронавірус захворіли ще 3 285 осіб.

За добу від ускладнень Covid-19 померло 165 пацієнтів, госпіталізація знадобилася 2 159 особам. Загалом за період пандемії зареєстровано 23 089 летальних випадків.

Вилікуватися вдалося 1 045 473 українцям, за останні 24 години одужала 10 101 особа, водночас було здійснено 43 643 тестувань.