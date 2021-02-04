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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Хворих стає більше: в Україні 5 082 нові випадки коронавірусу

В Україні станом на 4 лютого зареєстровано 1 232 246  хворих на коронавірус. За останню добу було виявлено 5 082 нових випадки захворювання.

коронавірус, карантин, маска

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 633 українця, за весь час пандемії – 23 229 осіб.

Одужало в Україні 1 055 406 людей, за останню добу – 9 993 пацієнта.

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Коронавірус в Україні

Станом на 3 лютого в Україні на коронавірус захворіли ще 3 285 осіб.

За добу від ускладнень Covid-19 померло 165 пацієнтів, госпіталізація знадобилася 2 159 особам. Загалом за період пандемії зареєстровано 23 089 летальних випадків.

Вилікуватися вдалося 1 045 473 українцям, за останні 24 години одужала 10 101 особа, водночас було здійснено 43 643 тестувань.

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