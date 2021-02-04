Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 4 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 342 осіб. Загалом у столиці 129 506 хворих на Covid-19.
За останню добу 12 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 404 летальних випадки. 2 457 людей подолали коронавірус. За весь час пандемї 75 972 особи одужали від Covid-19.
Хто захворів:
- 197 жінок віком від 18 до 93 років;
- 133 чоловіка віком від 21 до 85 рокiв;
- сім дівчаток від 2 до 16 років;
- п’ять хлопчиків від 7 до 17 років.
До лікарень Києва госпіталізували 40 пацієнтів.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 114, у Дніпровському – 65 та у Деснянському – 45.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.