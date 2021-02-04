Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 4 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 342 осіб. Загалом у столиці 129 506 хворих на Covid-19.

За останню добу 12 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 404 летальних випадки. 2 457 людей подолали коронавірус. За весь час пандемї 75 972 особи одужали від Covid-19.

Хто захворів:

197 жінок віком від 18 до 93 років;

133 чоловіка віком від 21 до 85 рокiв;

сім дівчаток від 2 до 16 років;

п’ять хлопчиків від 7 до 17 років.

До лікарень Києва госпіталізували 40 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 114, у Дніпровському – 65 та у Деснянському – 45.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: