Куди можна полетіти з України: список країн

Українські туристи нині можуть відвідати 83 країни по всьому світу, однак за різних умов (тестування, карантин, віза, без додаткових умов).

Список країн може змінюватися, тому перед тим, як планувати подорож, варто перевірити необхідну країну на умови в’їзду на онлайн-карті від Міністерства закордонних справ.

Дані станом на 14 січня 2021 року

Куди можна полетіти з України:

Албанія

Антигуа і Барбуда

Афганістан

Багамські острови

Бахрейн

Білорусь

Болгарія

Бразилія

Буркіна-Фасо

Бурунді

Велика Британія

Вірменія

Гана

Демократична республіка Конго

Домініканська республіка

Еквадор

Ефіопія

Єгипет

Замбія

Ірак

Іран

Ірландія

Йорданія

Казахстан

Камбоджа

Кенія

Колумбія

Коморські острови

Ліван

Мальдіви

Мексика

Нігерія

ОАЕ

Пакистан

Перу

Південна Корея

Південний Судан

Північна Македонія

Пуерто-Ріко

Республіка Конго

Руанда

Сан-Томе і ПринсіпіСейшельські островиСент-Люсія

Сербія

Словенія

Сомалі

США

Сьєрра-Леоне

Судан

Танзанія

Тоґо

Туніс

Туреччина

Уганда

Узбекистан

Хорватія

Центральноафриканська Республіка

Чад

Чорногорія

Ямайка

Водночас майже усі країни, які межують з Україною, потрапили у червону зону щодо поширення Covid-19.

У червону зону потрапляють ті країни, в яких захворюваність на коронавірус вища, ніж в Україні.

Після повернення з таких країн українці повинні піти на самоізоляцію із застосуванням додатку Дій вдома.

Повний список країн червоної зони, дивіться на сайті Факти ICTV.