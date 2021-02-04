PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Мешканці ОРДЛО можуть безкоштовно лікуватися від Covid-19 в Україні – Ляшко

Мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей можуть отримати безкоштовне лікування від коронавірусу в Україні, якщо після перетину КПВВ у них підтвердиться хвороба.

Ляшко

Про це під час дискусії Пандемія Covid-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на Сході України заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Якщо хворобу буде виявлено, вони отримуватимуть безкоштовне лікування на території України, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, якщо тестування покаже негативний результат, громадяни зможуть вільно пересуватися територією країни.

За умови негативного тесту також не потрібна самоізоляція.

Читайте
Лікування коронавірусу - рекомендації ВООЗ

Вакцинація проти коронавірусу в ОРДЛО

РФ планує завезти на територію окупованого Донбасу вакцину від коронавірусу Супутник V.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: GDIP Media Center

Фото: МОЗ

Теги: , , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору