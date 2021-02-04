Мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей можуть отримати безкоштовне лікування від коронавірусу в Україні, якщо після перетину КПВВ у них підтвердиться хвороба.
Про це під час дискусії Пандемія Covid-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на Сході України заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
– Якщо хворобу буде виявлено, вони отримуватимуть безкоштовне лікування на території України, – зазначив Віктор Ляшко.
За його словами, якщо тестування покаже негативний результат, громадяни зможуть вільно пересуватися територією країни.
За умови негативного тесту також не потрібна самоізоляція.
Вакцинація проти коронавірусу в ОРДЛО
РФ планує завезти на територію окупованого Донбасу вакцину від коронавірусу Супутник V.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: GDIP Media Center
Фото: МОЗ