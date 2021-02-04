МОЗ планує розробити протоколи та стандарти лікування раку

Міністерство охорони здоров’я України планує розробити протоколи та стандарти лікування раку у 2021 році.

Про це повідомила заступник очільника МОЗ Ірина Садов’як під час брифінгу.

За її словами, відомство працюватиме над протоколами щодо лікування раку легень, молочної залози, шлунку та лімфоми.

– У 2021 році МОЗ має намір реалізувати план дій відповідно до Нацстратегії з контролю онкозахворювань. Зокрема, плануємо оновити стандарти лікування онкозахворювань і розробити нові. Плануємо працювати над протоколами та стандартами лікування раку легень, колоректального раку, раку молочної залози, шлунку, лейкемії та лімфоми, – зазначила Садов’як.

Також заступник міністра повідомила, що спільно з громадськими організаціями МОЗ планує створити комунікаційний план із профілактики захворювань. Міністерство розпочне пілотний проект зі скринінгу колоректального раку та ранньої діагностики раку молочної залози.

Окрім того, планується розширити доступ пацієнтів до інноваційних лікарських засобів шляхом проведення держоцінки медтехнологій і підписання договорів керованого доступу.

Лікування раку

Із квітня 2021 року Міністерство охорони здоров’я підвищить тарифи для діагностики та лікування онкологічних захворювань і розмежує їх для дорослих пацієнтів та дітей окремо.

Для дорослих лікування становитиме 25 тис. грн на одного пацієнта, для дітей – 91 тис. грн.