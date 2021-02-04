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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

МОЗ планує розробити протоколи та стандарти лікування раку

Міністерство охорони здоров’я України планує розробити протоколи та стандарти лікування раку у 2021 році.

рак

Про це повідомила заступник очільника МОЗ Ірина Садов’як під час брифінгу.

За її словами, відомство працюватиме над протоколами щодо лікування раку легень, молочної залози, шлунку та лімфоми.

 – У 2021 році МОЗ має намір реалізувати план дій відповідно до Нацстратегії з контролю онкозахворювань. Зокрема, плануємо оновити стандарти лікування онкозахворювань і розробити нові. Плануємо працювати над протоколами та стандартами лікування раку легень, колоректального раку, раку молочної залози, шлунку, лейкемії та лімфоми, – зазначила Садов’як.

Також заступник міністра повідомила, що спільно з громадськими організаціями МОЗ планує створити комунікаційний план із профілактики захворювань. Міністерство розпочне пілотний проект зі скринінгу колоректального раку та ранньої діагностики раку молочної залози.

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Окрім того, планується розширити доступ пацієнтів до інноваційних лікарських засобів шляхом проведення держоцінки медтехнологій і підписання договорів керованого доступу.

Лікування раку

Із квітня 2021 року Міністерство охорони здоров’я підвищить тарифи для діагностики та лікування онкологічних захворювань і розмежує їх для дорослих пацієнтів та дітей окремо.

Для дорослих лікування становитиме 25 тис. грн на одного пацієнта, для дітей – 91 тис. грн.

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