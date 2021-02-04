Курс валют НБУ на 4 лютого 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 лютого.

Так, регулятор встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,00 грн/$, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс гривні до євро встановлений на рівні 33,64 грн/€. У такий спосіб національна валюта зміцнилася на 15 копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 04.02:

$1 – 27,995 грн;

€1 – 33,6374 грн;

1 польський злотий – 7,4881 грн;

10 російських рублів – 3,688 грн.

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.