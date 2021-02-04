Станом на 4 лютого 2021 року ситуація з коронавірусом в Україні та світі залишається складною. Низка держав активно вакцинує людей, Україна ж лише готується отримати перші партії речовини.

У четвер у світі підтвердили понад 103,3 млн випадків коронавірусу, за час пандемії померло від вірусу понад 2,2 млн людей.

В Україні вірус виявили у 1 232 246 громадян, від хвороби померло 23 229 українців.

Нові штами коронавірусу

У світі продовжують фіксувати нові варіанти вірусу. На початку лютого про поширення мутації заявили науковці В’єтнаму.

Поширюються і раніше виявлені мутації. Так, у Туреччині виявили одразу три нові штами коронавірусу – британський, південноафриканський і бразильський.

В Україні поки не зафіксували жодного випадку захворювання, викликаного мутацією коронавірусу.

Вакцинація проти вірусу

У світі продовжують вакцинувати людей від вірусу. Водночас наукковці надають позитивні прогнози: вони оцінили ефективність першої дози вакцини Pfizer у 90%.

В Україні цей процес має розпочатися у лютому. Крім того, в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що у четвер очікують підписання нового контракту на постачання речовини, компанію-розробника поки не називають.

Карантин та надзвичайні ситуації

У країнах світу через складну ситуацію з коронавірусом продовжують карантин. В Україні також не планують скасовувати заходи. Уряд збирається продовжувати карантин до 30 квітня, але, ймовірно, він буде діяти і після цієї дати. Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

Також в Україні 3 лютого горіла одна з лікарень Запоріжжя, де лікують хворих на коронавірус. Унаслідок події загинули люди. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.

Коронавірус в Україні

4 лютого в Україні виявили 5 082 нових випадки захворювання.

Серед хворих – 258 дітей та 220 медпрацівників.

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