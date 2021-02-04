Засідання Верховної Ради України у четвер, 4 лютого, традиційно розпочнеться о 10.00. Протягом дня народні депутати розглянуть низку законопроектів.
Для розгляду у першому читанні у порядку денному на цей день вказано проект закону про систему громадського здоров’я. Крім того, парламентарі заслухають документ щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань.
У плані також – проект закону щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції.
У другому читанні вони мають проголосувати за законопроект про фінансовий лізинг.
Також нардепи розглянуть питання щодо надання допомоги населенню на період дії карантину в Україні.
Засідання Верховної Ради
Під час засідання 3 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про діяльність Бюро економічної безпеки.
Орган має фіксувати та розслідувати економічні правопорушення.
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