Засідання Верховної Ради України у четвер, 4 лютого, традиційно розпочнеться о 10.00. Протягом дня народні депутати розглянуть низку законопроектів.

Для розгляду у першому читанні у порядку денному на цей день вказано проект закону про систему громадського здоров’я. Крім того, парламентарі заслухають документ щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань.

У плані також – проект закону щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції.

У другому читанні вони мають проголосувати за законопроект про фінансовий лізинг.

Також нардепи розглянуть питання щодо надання допомоги населенню на період дії карантину в Україні.

Засідання Верховної Ради

Під час засідання 3 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про діяльність Бюро економічної безпеки.

Орган має фіксувати та розслідувати економічні правопорушення.

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