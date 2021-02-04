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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Права ВПО та допомога під час карантину: порядок денний Ради 4 лютого

Засідання Верховної Ради України у четвер, 4 лютого, традиційно розпочнеться о 10.00. Протягом дня народні депутати розглянуть низку законопроектів.

Верховна Рада

Для розгляду у першому читанні у порядку денному на цей день вказано проект закону про систему громадського здоров’я. Крім того, парламентарі заслухають документ щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань.

У плані також – проект закону щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції.

У другому читанні вони мають проголосувати за законопроект про фінансовий лізинг.

Також нардепи розглянуть питання щодо надання допомоги населенню на період дії карантину в Україні.

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Засідання Верховної Ради

Під час засідання 3 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про діяльність Бюро економічної безпеки.

Орган має фіксувати та розслідувати економічні правопорушення.

Детальніше про засідання Верховної Ради читайте на Фактах ICTV.

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