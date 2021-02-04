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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина

День святого Валентина – одне із найромантичніших свят у році. У цей день закохані не втомлюються говорити один одному про свої почуття і дарувати приємні подарунки.

Закохані

Щоб подарувати хлопцеві не банальний, а особливий та романтичний подарунок, дівчині потрібно знати його інтереси та бажання.

Найкращі ідеї подарунків хлопцеві до Дня святого Валентина – у матеріалі Фактів ICTV.

Чоловічі набори

Чоловічий набір може містити безліч варіацій – залежно від уподобань вашого хлопця. Можна подарувати набір із наручного годинника та сорочки, гаманця та парфумів, вишуканого записника та шкіряного пояса.

Такий подарунок йому обов’язково сподобається – користуючись ним щодня, хлопець часто згадуватиме вас.

Мужской набор

Подорож на двох

День усіх закоханих – прекрасна пора, аби здивувати свого хлопця подарунком у вигляді квитків закордон. Якби не пандемія, ми б вам порадили взимку відвідати північні країни – Швецію, Данію або Фінляндію. Але у нинішніх реаліях ніхто не скасовував відпочинок у Карпатах.

Затишні будиночки та атмосфера різдвяних свят – ідеальне місце для святкування Дня Валентина.

Відпочинок у горах

Гаджети

Стереотипи про те, що дівчина не може робити дорогі подарунки своєму хлопцеві, уже застаріли.

Звісно, дарувати останню модель IPhone – це занадто, але новенькі бездротові навушники чи електронна книга – те, що треба! Будь-якому хлопцеві сподобається такий сучасний презент.

Навушники

Дорогий алкоголь

Серед хлопців є чимало поціновувачів алкоголю. Якщо ваш юнак – в їх числі, визначитись з подарунком простіше, ніж здається!

У спеціалізованих магазинах ви зможете знайти хороший ірландський віскі, карибський ром або ж колекційну пляшку французького червоного вина.

Віскі

Настільна гра

Коли комп’ютер і приставка набридають, але хочеться зайнятись чимось цікавим, стануть у пригоді настільні ігри. Такий подарунок не залишить байдужим навіть останнього зануду: розмаїття та різноплановість, що представлені в інтернеті і торгових центрах, просто вражає.

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Настільна гра – чудовий спосіб зблизитись (якщо вона для двох) або ж частіше збиратись у колі спільних друзів.

Настільні ігри

Вечеря на двох

Перевірений роками спосіб зробити коханому справді приємний подарунок.

Його улюблена страва, зготована вашими руками, скаже більше, ніж ви думаєте. Створити романтичну атмосферу допоможуть свічки та приємна музика на фоні.

Романтична вечеря

Вважається, що День святого Валентина існує вже більше 16 століть і у цього свята є конкретний винуватець – християнський священик Валентин. Більше про День святого Валентина можете почитати у нашому матеріалі.

Фото: Pixabay, Unsplash

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