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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

В Україні захищатимуть антикорупціонерів

Верховна Рада під час засідання ухвалила в цілому законопроект про захист осіб, які борються проти корупції. Рішення підтримали 253 нардепи.

Верховна Рада

Згідно з документом, уряд повинен гарантувати антикорупціонерам захист від переслідування.

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Закон передбачає:

  • створення Єдиного порталу повідомлень про корупцію;
  • вдосконалення роботи НАЗК із захисту викривачів;
  • надання антикорупціонерам права на безкоштовну правову допомогу;
  • конфіденційність та анонімність їхніх повідомлень;
  • грошову винагороду у визначених законом випадках;
  • надання коштів на отримання психологічної допомоги.

Також, відповідно до закону, викривач повинен пояснити, звідки йому відомо про вчинення корупційного злочину.

Боротьба з корупцією в Україні

Протягом року Україна покращила свій показник у рейтингу сприйняття корупції. Країна посіла 117 місце серед 180 країн у Індексі сприйняття корупції-2020.

Останній результат країни – 33 бали. Згідно з показниками рейтингу, 0 балів – корупція панує у суспільстві, 100 балів – вона майже відсутня у країні.

Україні вдалося поліпшити показник завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску НАЗК.

Фото: Dreamstime

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