В Україні захищатимуть антикорупціонерів

Верховна Рада під час засідання ухвалила в цілому законопроект про захист осіб, які борються проти корупції. Рішення підтримали 253 нардепи.
Згідно з документом, уряд повинен гарантувати антикорупціонерам захист від переслідування.
Закон передбачає:
- створення Єдиного порталу повідомлень про корупцію;
- вдосконалення роботи НАЗК із захисту викривачів;
- надання антикорупціонерам права на безкоштовну правову допомогу;
- конфіденційність та анонімність їхніх повідомлень;
- грошову винагороду у визначених законом випадках;
- надання коштів на отримання психологічної допомоги.
Також, відповідно до закону, викривач повинен пояснити, звідки йому відомо про вчинення корупційного злочину.
Боротьба з корупцією в Україні
Протягом року Україна покращила свій показник у рейтингу сприйняття корупції. Країна посіла 117 місце серед 180 країн у Індексі сприйняття корупції-2020.
Останній результат країни – 33 бали. Згідно з показниками рейтингу, 0 балів – корупція панує у суспільстві, 100 балів – вона майже відсутня у країні.
Україні вдалося поліпшити показник завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску НАЗК.