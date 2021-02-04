В України є гарні шанси отримати вакцину проти коронавірусу не лише у межах глобальної ініціативи COVAX, але й завдяки двостороннім контрактам.

Про це під час онлайн-зустрічі Глобальний огляд економіки України заявила генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.

– Я можу сказати лише те, що нині тривають переговори і контрактування. Надія є, і шанси гарні, – зазначила Зоряна Цілик.

Водночас гальмує переговори те, що препарат ще не зареєстрований в Україні.

За її словами, Україні потрібно було у червні і липні 2020 року трішки швидше замовляти речовину.

Вона не згодна, що затримка вакцинації в Україні пов’язана з геополітичним або націоналістичним факторами.

Вакцинація в Україні

Уже у лютому 2021 року Україна має отримати 117 тис. доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer.

Партію речовини передадуть країні у межах ініціативи COVAX.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: European Business Association Ukraine