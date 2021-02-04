В України є гарні шанси отримати вакцину проти коронавірусу не лише у межах глобальної ініціативи COVAX, але й завдяки двостороннім контрактам.
Про це під час онлайн-зустрічі Глобальний огляд економіки України заявила генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.
– Я можу сказати лише те, що нині тривають переговори і контрактування. Надія є, і шанси гарні, – зазначила Зоряна Цілик.
Водночас гальмує переговори те, що препарат ще не зареєстрований в Україні.
За її словами, Україні потрібно було у червні і липні 2020 року трішки швидше замовляти речовину.
Вона не згодна, що затримка вакцинації в Україні пов’язана з геополітичним або націоналістичним факторами.
Вакцинація в Україні
Уже у лютому 2021 року Україна має отримати 117 тис. доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer.
Партію речовини передадуть країні у межах ініціативи COVAX.
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