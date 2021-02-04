PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Вакцина проти Covid-19 від Pfizer – які шанси в України отримати речовину

В України є гарні шанси отримати вакцину проти коронавірусу не лише у межах глобальної ініціативи COVAX, але й завдяки двостороннім контрактам.

вакцина Pfizer

Про це під час онлайн-зустрічі Глобальний огляд економіки України заявила генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.

– Я можу сказати лише те, що нині тривають переговори і контрактування. Надія є, і шанси гарні, – зазначила Зоряна Цілик.

Водночас гальмує переговори те, що препарат ще не зареєстрований в Україні.

За її словами, Україні потрібно було у червні і липні 2020 року трішки швидше замовляти речовину.

Читайте
Вакцина Pfizer від BioNTech ефективна на 90% - дослідження

Вона не згодна, що затримка вакцинації в Україні пов’язана з геополітичним або націоналістичним факторами.

Вакцинація в Україні

Уже у лютому 2021 року Україна має отримати 117 тис. доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer.

Партію речовини передадуть країні у межах ініціативи COVAX.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: European Business Association Ukraine

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка