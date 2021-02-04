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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

ВООЗ навчатиме українських медиків робити щеплення від коронавірусу

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я навчатимуть українських медиків робити щеплення проти коронавірусу.

ВООЗ навчатиме українських медиків робити щеплення від коронавірусу

З 5 до 11 лютого 2021 року, напередодні старту вакцинації, пройде низка семінарів для співробітників медичної сфери з України. Західні колеги поділяться особливостями проведення імунізації вакцинами проти коронавірусу.

– Оскільки вакцина Pfizer-BioNTech вимагає наднизьких температурних умов, учасникам пояснять, як її доправлятимуть, які є вимоги до її транспортування та зберігання, а також які є особливості проведення щеплення, – зазначає прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

У семінарах візьмуть участь 60 осіб.

Також їх ознайомлять з національним планом імунізації населення.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Уже в лютому в Україні має розпочатися вакцинація проти коронавірусу.

У середині місяця у країні очікують на перші партії речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України

Фото: Dreamstime

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