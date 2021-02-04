Як оформити ID-паспорт – інструкція і ціна

Попри те, що ID-паспорти видають вже протягом тривалого часу, в українців все ж виникає чимало запитань щодо оформлення документів. Факти ICTV підготували інструкцію з його отримання.

Хто може отримати ID-паспорт?

Внутрішній паспорт видають усім громадянам, які досягли 14-річного віку. Усі, у кого вже є звичайний паспорт, можуть замінити його на документ нового зразка.

Також українцям, які не встигли замінити фото у паспорті протягом місяця після досягнення певного віку, доведеться отримувати ID-паспорт.

Він буде діяти 4 роки, якщо був оформлений у 14 років, а після 18-ти – 10 років.

Варто наголосити, що з таким паспортом громадяни України зможуть їздити до Туреччини.

Де можна оформити ID-паспорт?

Під час дії карантину скасовується правило оформлення ID-картки винятково за місцем реєстрації. Кожен громадянин України відтепер може оформити документ, де йому буде зручно.

Українці можуть отримати ID-паспорт у відділенні Державної міграційної служби або у Центрі надання адміністративних послуг.

Київ: пл. Перемоги, 3 (3 поверх), тел. (044) 597 87 77;

– пр. Миколи Бажана, 1-Е, тел. (044) 597 87 77;

– вул. Петропавлівська, 6, тел. (044) 467-30-44;

– проспект Степана Бандери, 23, 2-й поверх (ТЦ Городок), тел. (044) 581 46 40;

Запоріжжя: пр. Соборний 83/85 ТРЦ АВРОРА (3 поверх), тел. (061) 271-55-21, (050) 011-74-71;

Луцьк: вул. Конякіна, 30, (3 поверх ТЦ Варшавський), тел. (050)-289-04-44, (098)-393-19-53;

Вінниця: вул. Соборна, 24(5 поверх), тел. (094) 905-10-92;

Львів: вул. Б. Хмельницького, б. 212, тел. (032) 245-54-40;

-вул. Юліуша Словацького, 1, тел. (032) 261-14-30, 261-14-34;

Одеса: пл. Віри Холодної, 3, тел. ‎(048)-710-00-85;

– вул. Катерининська, 27/1 (ТЦ Kadorr, 4 поверх), тел. 048 710 00 67, 048 726 05 55;

Харків: пр. Московський 137, універмаг Харків. (057)-784-1945, (057)-784-1895.

Ужгород: вул. Фединця, 18-А, ТЦ New Plaza, 2-й поверх, тел. (0312) 44-62-06, 44-62-07;

Чернівці: вул. Руська, 31-А, тел. (0372) 51-84-16;

Черкаси: бул. Т. Шевченка, 132, тел. (0472) 33-11-68;

Хмельницький: вул. Прибузька, 30-А, тел. (0382) 61-63-31;

Херсон: пр-кт. Ушакова, 53, тел. (055) 241-85-30, (055) 241-85-01;

Суми: Покровська площа, б. 11, тел. (0542) 77-23-95;

Тернопіль: вул. Сліпого, б. 7, тел. (0352) 52-33-15;

Рівне: вул. 16-го Липня, 6-А, тел. (0362) 26-77-84;

Полтава: вул. Зіньківська, 6/1А, ТРЦ Київ (3 поверх), тел. (053) 265-28-23;

Миколаїв: вул. Садова, 3-В, тел. (0512) 76-67-36, (063)895-46-85, (095)335-96-06.

Які потрібні документи?

Для того, щоб оформити ID-паспорт потрібні наступні документи:

Свідоцтво про народження.

Документи, що підтверджують громадянство і що засвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження мали українське громадянство.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які проживають за кордоном і для осіб, які отримали українське громадянство за кордоном).

Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних).

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщених осіб).

Ідентифікаційний код.

Також вам знадобляться документи, що підтверджують додаткову змінну інформацію, яка вноситься в ID карту:

Довідка про місце реєстрації.

Свідоцтво про народження дітей.

Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу.

Свідоцтво про зміну імені.

Ціна і терміни

У 14 років документ можна оформити за 400 грн.

У разі оформлення паспорта у формі картки замість втраченого або зіпсованого сплачується державне мито у розмірі 34 грн.

Оформлення ID-картки замість паспорта зразка 1994 року коштує 763 грн. Обмін документа коштуватиме від 763 до 889 грн.

Паспорт оформлюється протягом 10-20 робочих днів.

Оформлення закордонного паспорта

Українці можуть оформити закордонний паспорт у зручному для себе місці.

Послуги надаються у більшості великих населених пунктів країни.

Як оформити і отримати закордонний паспорт у зручному для себе місці, читайте на Фактах ICTV.