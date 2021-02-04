Як оформити ID-паспорт – інструкція і ціна

Попри те, що ID-паспорти видають вже протягом тривалого часу, в українців все ж виникає чимало запитань щодо оформлення документів. Факти ICTV підготували інструкцію з його отримання.
Хто може отримати ID-паспорт?
Внутрішній паспорт видають усім громадянам, які досягли 14-річного віку. Усі, у кого вже є звичайний паспорт, можуть замінити його на документ нового зразка.
Також українцям, які не встигли замінити фото у паспорті протягом місяця після досягнення певного віку, доведеться отримувати ID-паспорт.
Він буде діяти 4 роки, якщо був оформлений у 14 років, а після 18-ти – 10 років.
Варто наголосити, що з таким паспортом громадяни України зможуть їздити до Туреччини.
Де можна оформити ID-паспорт?
Під час дії карантину скасовується правило оформлення ID-картки винятково за місцем реєстрації. Кожен громадянин України відтепер може оформити документ, де йому буде зручно.
Українці можуть отримати ID-паспорт у відділенні Державної міграційної служби або у Центрі надання адміністративних послуг.
Київ: пл. Перемоги, 3 (3 поверх), тел. (044) 597 87 77;
– пр. Миколи Бажана, 1-Е, тел. (044) 597 87 77;
– вул. Петропавлівська, 6, тел. (044) 467-30-44;
– проспект Степана Бандери, 23, 2-й поверх (ТЦ Городок), тел. (044) 581 46 40;
Запоріжжя: пр. Соборний 83/85 ТРЦ АВРОРА (3 поверх), тел. (061) 271-55-21, (050) 011-74-71;
Луцьк: вул. Конякіна, 30, (3 поверх ТЦ Варшавський), тел. (050)-289-04-44, (098)-393-19-53;
Вінниця: вул. Соборна, 24(5 поверх), тел. (094) 905-10-92;
Львів: вул. Б. Хмельницького, б. 212, тел. (032) 245-54-40;
-вул. Юліуша Словацького, 1, тел. (032) 261-14-30, 261-14-34;
Одеса: пл. Віри Холодної, 3, тел. (048)-710-00-85;
– вул. Катерининська, 27/1 (ТЦ Kadorr, 4 поверх), тел. 048 710 00 67, 048 726 05 55;
Харків: пр. Московський 137, універмаг Харків. (057)-784-1945, (057)-784-1895.
Ужгород: вул. Фединця, 18-А, ТЦ New Plaza, 2-й поверх, тел. (0312) 44-62-06, 44-62-07;
Чернівці: вул. Руська, 31-А, тел. (0372) 51-84-16;
Черкаси: бул. Т. Шевченка, 132, тел. (0472) 33-11-68;
Хмельницький: вул. Прибузька, 30-А, тел. (0382) 61-63-31;
Херсон: пр-кт. Ушакова, 53, тел. (055) 241-85-30, (055) 241-85-01;
Суми: Покровська площа, б. 11, тел. (0542) 77-23-95;
Тернопіль: вул. Сліпого, б. 7, тел. (0352) 52-33-15;
Рівне: вул. 16-го Липня, 6-А, тел. (0362) 26-77-84;
Полтава: вул. Зіньківська, 6/1А, ТРЦ Київ (3 поверх), тел. (053) 265-28-23;
Миколаїв: вул. Садова, 3-В, тел. (0512) 76-67-36, (063)895-46-85, (095)335-96-06.
Які потрібні документи?
Для того, щоб оформити ID-паспорт потрібні наступні документи:
- Свідоцтво про народження.
- Документи, що підтверджують громадянство і що засвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження мали українське громадянство.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які проживають за кордоном і для осіб, які отримали українське громадянство за кордоном).
- Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних).
- Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщених осіб).
- Ідентифікаційний код.
Також вам знадобляться документи, що підтверджують додаткову змінну інформацію, яка вноситься в ID карту:
- Довідка про місце реєстрації.
- Свідоцтво про народження дітей.
- Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу.
- Свідоцтво про зміну імені.
Ціна і терміни
У 14 років документ можна оформити за 400 грн.
У разі оформлення паспорта у формі картки замість втраченого або зіпсованого сплачується державне мито у розмірі 34 грн.
Оформлення ID-картки замість паспорта зразка 1994 року коштує 763 грн. Обмін документа коштуватиме від 763 до 889 грн.
Паспорт оформлюється протягом 10-20 робочих днів.
Оформлення закордонного паспорта
Українці можуть оформити закордонний паспорт у зручному для себе місці.
Послуги надаються у більшості великих населених пунктів країни.
Як оформити і отримати закордонний паспорт у зручному для себе місці, читайте на Фактах ICTV.