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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Засідання Верховної Ради 4 лютого: онлайн-трансляція

Засідання Верховної Ради, яке відбудеться 4 лютого, традиційно розпочнеться о 10.00 із реєстрації народних депутатів у залі засідання.

Верховна Рада

У четвер парламентарі розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні, зокрема проект постанови про національний план вакцинації населення України проти Covid-19

Спершу депутати розглянуть закон про фінансовий лізинг та про приватизацію державного і комунального майна.

Також на розгляді:

  • законопроект №3318 – щодо ветеринарної медицини та благополуччя тварин;
  • законопроект №4142 – щодо системи громадського здоров’я;
  • законопроект №3010а – щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину;
  • зміни до закону щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху;
  • зміни до закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
  • зміни до закону щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Верховна Рада підтримала санкції проти Нікарагуа

1 лютого 2021 року Верховна Рада затвердила рішення Ради національної безпеки та оборони щодо введення санкцій проти Республіки Нікарагуа. Відповідну постанову підтримали 322 народні обранці.

Введення санкцій проти Нікарагуа є реакцією України на відкриття консульства цієї країни у тимчасово анексованому Росією Криму.

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