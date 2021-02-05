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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Covid-19 немає в українській молочній сироватці: ЗМІ Китаю поширюють фейки

У китайських ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що ніби-то в експортованій українській молочній сухій сироватці є коронавірус.

Коронавирус

Проте українські виробники наголошують, що це просто неможливо, а ці новини ніщо інше як фейк.

– Ситуація, яку нагнітають китайські інформаційні агентства, не відповідає дійсності. На сьогодні відомі дослідження ВООЗ, згідно з якими Covid-19 не може розмножуватися у продуктах. Тому вони не можуть бути джерелом зараження вірусом. Крім того, виробництво сироватки передбачає термічну обробку на високих температурах, – заявив голова об`єднання Спілка молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

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За його словами, що китайські ЗМІ також пишуть, що сироватка стала причиною поширення вірусу на одному з виробництв морозива. Цю ситуацію взяло під контроль посольство України в КНР.

В результаті українське консульство спростувало інформацію про заражену сироватку.

У Китаї підробляли вакцину від Covid-19

У Китаї зафіксували випадки фальсифікації Covid-вакцини, в результаті розслідування затримали понад 80 осіб та вилучили понад 3 тис. доз підроблених препаратів.

Несправжню вакцину від Covid-19 правопорушники створювали зі звичайного фізіологічного розчину та продавали за завищеною вартістю.

Джерело: УНІАН

Фото: Pixabay

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