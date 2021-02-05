У МОЗ України розповіли, кого вакцинують проти коронавірусу речовиною від Pfizer уже у лютому 2021 року.
Про це під час брифінгу МОЗ 5 лютого повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
– Ця вакцина буде одразу розподілена для вакцинації медичних працівників, а також для працівників, які працюють у закладах, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус, – зазначив Віктор Ляшко.
За його словами, щеплення проводитимуть добровільно та безоплатно.
Водночас імунізація відбуватиметься лише зареєстрованою в Україні вакциною.
– Учора був телефонний дзвінок до штаб-квартири Pfizer. Ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть подані всі документи на реєстрацію вакцини в Україні. Вакцина буде використовуватися лише тоді, коли вона буде зареєстрована, – додав Віктор Ляшко.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
У лютому Україна має отримати перший транш вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.
117 тис. доз вакцини від компанії-розробника Pfizer мають надійти до країни найближчим часом.
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