У МОЗ України розповіли, кого вакцинують проти коронавірусу речовиною від Pfizer уже у лютому 2021 року.

Про це під час брифінгу МОЗ 5 лютого повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Ця вакцина буде одразу розподілена для вакцинації медичних працівників, а також для працівників, які працюють у закладах, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, щеплення проводитимуть добровільно та безоплатно.

Водночас імунізація відбуватиметься лише зареєстрованою в Україні вакциною.

– Учора був телефонний дзвінок до штаб-квартири Pfizer. Ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть подані всі документи на реєстрацію вакцини в Україні. Вакцина буде використовуватися лише тоді, коли вона буде зареєстрована, – додав Віктор Ляшко.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

У лютому Україна має отримати перший транш вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.

117 тис. доз вакцини від компанії-розробника Pfizer мають надійти до країни найближчим часом.

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