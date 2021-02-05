PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Дві платформи для вакцинації: як проходитиме Covid-імунізація в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як проводитимуть вакцинацію проти коронавірусу в Україні. Імунізація відбуватиметься на двох платформах – мобільними бригадами та у медичних закладах.

Медицина медики

Про це під час брифінгу 5 лютого повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Перша платформа – мобільні бригади. Їх буде до 500. До їхнього складу входитимуть дві медичні сестри, лікар, реєстратор, а також водій, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, мобільні бригади на першому етапі забезпечуватимуть вакцинацію в організованих колективах, наприклад, у закладах охорони здоров’я, соціальних установах або військових частинах.

Крім того, будуть створені і пункти щеплення у лікарнях.

– Друга платформа – пункти щеплення, які створюються у центрах первинної медико-санітарної допомоги, – додав Віктор Ляшко.

Читайте
Добровільно та безоплатно: кого в Україні щеплять вакциною від Pfizer

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

У лютому до України мають доправити вакцину против коронавірусу.

Вона надійде у межах глобальної ініціативи COVAX.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору