У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як проводитимуть вакцинацію проти коронавірусу в Україні. Імунізація відбуватиметься на двох платформах – мобільними бригадами та у медичних закладах.

Про це під час брифінгу 5 лютого повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Перша платформа – мобільні бригади. Їх буде до 500. До їхнього складу входитимуть дві медичні сестри, лікар, реєстратор, а також водій, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, мобільні бригади на першому етапі забезпечуватимуть вакцинацію в організованих колективах, наприклад, у закладах охорони здоров’я, соціальних установах або військових частинах.

Крім того, будуть створені і пункти щеплення у лікарнях.

– Друга платформа – пункти щеплення, які створюються у центрах первинної медико-санітарної допомоги, – додав Віктор Ляшко.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

У лютому до України мають доправити вакцину против коронавірусу.

Вона надійде у межах глобальної ініціативи COVAX.

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