У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як проводитимуть вакцинацію проти коронавірусу в Україні. Імунізація відбуватиметься на двох платформах – мобільними бригадами та у медичних закладах.
Про це під час брифінгу 5 лютого повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
– Перша платформа – мобільні бригади. Їх буде до 500. До їхнього складу входитимуть дві медичні сестри, лікар, реєстратор, а також водій, – зазначив Віктор Ляшко.
За його словами, мобільні бригади на першому етапі забезпечуватимуть вакцинацію в організованих колективах, наприклад, у закладах охорони здоров’я, соціальних установах або військових частинах.
Крім того, будуть створені і пункти щеплення у лікарнях.
– Друга платформа – пункти щеплення, які створюються у центрах первинної медико-санітарної допомоги, – додав Віктор Ляшко.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
У лютому до України мають доправити вакцину против коронавірусу.
Вона надійде у межах глобальної ініціативи COVAX.
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