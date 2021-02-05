Засідання Верховної Ради України у п’ятницю, 5 лютого, традиційно розпочнеться о 10.00. Протягом дня народні депутати розглянуть низку законопроектів.

Зокрема у кількох законопроектах йдеться про тютюнові вироби та електронні сигарети.

Нардепи мають розглянути зміни до статті 22 закону України Про рекламу щодо реклами електронних сигарет і рідин, які використовуються в них.

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Також парламентарі внесуть зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

У Раді 5 лютого розглянуть проект закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Крім того, депутати голосуватимуть за нову установу в Україні – бізнес-омбудсмена.

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Закон про відкликання народних депутатів