Засідання Верховної Ради України у п’ятницю, 5 лютого, традиційно розпочнеться о 10.00. Протягом дня народні депутати розглянуть низку законопроектів.
Зокрема у кількох законопроектах йдеться про тютюнові вироби та електронні сигарети.
Нардепи мають розглянути зміни до статті 22 закону України Про рекламу щодо реклами електронних сигарет і рідин, які використовуються в них.
Також парламентарі внесуть зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.
У Раді 5 лютого розглянуть проект закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.
Крім того, депутати голосуватимуть за нову установу в Україні – бізнес-омбудсмена.
Закон про відкликання народних депутатів
В Україні можуть створити механізм відкликання народного депутата.
Для цього необхідно внести зміни до Конституції України.
Нині ж підставою позбавлення депутатського мандата є, наприклад, вирок у кримінальній справі.