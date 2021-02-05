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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Гривня зміцнюється: курс валют на 5 лютого

Курс валют в Україні кілька днів поспіль знижується. Національний банку України встановив офіційний курс долара на рівні 27,88 грн.

Гривня зміцнюється: курс валют на 5 лютого

Порівняно з попереднім банківським днем, гривня зміцнилась на 12 копійок.

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Курс гривні до євро встановлений на рівні 33,45 грн/€, що на 19 копійок нижче, ніж 4 лютого.

Курс валют в Україні від НБУ на 05.02:

  • $1 – 27,888 грн;
  • €1 – 33,4509 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4431 грн;
  • 10 російських рублів – 3,69 грн.

Прогноз курсу на 2021 рік

Наразі немає ризиків, які могли б бути причиною різких коливання курсу гривні. Крім того, немає підстав вважати, що національна валюта може сильно укріпитися або сильно знецінитися.

В Україні діє ринкове ціноутворення, тобто немає стороннього впливу на курс. А Нацбанк у разі потреби активно працює з інтервенціями.

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