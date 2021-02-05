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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Коли Україна отримає наступну партію вакцини від Covid-19 – Степанов назвав терміни

Першу партію вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer Україна отримає в середині лютого, а наступний етап постачання запланований з середини лютого до кінця червня 2021 року.

Максим Степанов

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Наступний етап постачання вакцин в Україну буде з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року (до кінця червня, – Ред.). Очікується що протягом цього періоду Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини від компанії AstraZeneka – пояснив очільник МОЗ.

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Також міністр нагадав, що Україна уклала контракт з китайською компанією Sinovak на постачання 1 млн 913 тис. доз вакцина від коронавірусу. Очікується, що їх почнуть доставляти в країну найближчим часом.

Крім того, Максим Степанов запевнив, що вакцинація відбуватиметься тільки безпечними препаратами, які пройшли всі необхідні клінічні випробування.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в Україні планують щомісяця робити по 5 мільйонів щеплень вакциною проти коронавірусу. Але в разі потреби кількість можуть збільшити вдвічі.

Фото: УНІАН

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