Станом на 5 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 321 особи. Загалом у столиці 129 827 хворих на Covid-19.
За останню добу 10 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 414 летальних випадків. 1 841 людина подолала коронавірус. За весь час пандемї 77 813 осіб одужали від Covid-19.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.