Станом на 5 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 321 особи. Загалом у столиці 129 827 хворих на Covid-19.

За останню добу 10 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 414 летальних випадків. 1 841 людина подолала коронавірус. За весь час пандемї 77 813 осіб одужали від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: