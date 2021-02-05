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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Курс долара до 2024 року: два сценарії Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку розробило два сценарії розвитку економіки до 2024 року, згідно з якими за три роки курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку у 30 грн.

Курс гривні до долара

За песимістичним – середня вартість американської валюти збільшиться до 28,8 грн/$, за оптимістичним сценарієм – до 29,7 грн/$.

В гіршому випадку за три роки обмінний курс перетне позначку в 30 грн/$, а в кращому – буде 29,2 грн/$.

Тобто до 2024 року девальвація не перевищить 7%, проте це залежатиме від цін на експортні та імпортні товари, а також від привабливості економіка для інвесторів.

До 2024-го приріст іноземних інвестицій Мінекономрозвитку прогнозує на рівні $5-5,5 млрд.

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Курс долара в Україні знижується кілька днів поспіль. На 5 лютого Національний банку України встановив офіційний курс американської валюти на рівні 27,88 грн/$. Тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта також втрачає позиції. Її курс на 5 лютого складає 33,45 грн/€, що на 19 копійок нижче.

Джерело: Економічна правда

Фото: Dreamstime

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