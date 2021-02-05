Лікарні Києва перевіряють на дотримання правил протипожежної безпеки

У Києві перевіряють комунальні медичні заклади на дотримання правил протипожежної безпеки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, столичні рятувальники постійно проводять перевірки лікарень, а усі відремонтовані відділення оснащуються сучасними індикаторами задимлення та системами гасіння. Наразі продовжується встановлення таких систем в усі медзаклади Києва.

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Усі лікарні співробітники ДСНС можуть перевірити також і позапланово, якщо будуть звернення від громадян чи контролюючих органів.

– Перевіряють у медзакладах, зокрема, як працює обладнання. Особливу увагу приділяють відділенням, де ліжка обладнані подачею кисню. Також перевіряють наявність вогнегасників. Відпрацьовують і дії персоналу лікарень у випадку надзвичайної ситуації, – наголосив Віталій Кличко.

Пожежа у лікарні Запоріжжя

Пожежа у лікарні Запоріжжя сталася 3 лютого. Менше ніж за годину рятувальникам вдалося її ліквідувати, проте чотири людини загинули. Серед них – троє пацієнток і молода лікарка.

За словами голови Запорізької ОДА, на першому поверсі реанімаційного відділення загорілася палата розміром 20 кв.м.

Основна версія – загоряння медичного обладнання.