Міжнародні резерви України за місяці скоротились на $311 млн

В Україні розмір міжнародних резервів впродовж січня 2021 року скоротився на $311,85 млн (1,1%). Станом на 1 лютого розмір резервів склав $28 821,04 млн.

Про це повідомив Національний банк України.

За даними НБУ, резерви скоротилися через погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави. Загальний обсяг платежів за державним боргом становив $311,4 млн. Водночас валютні надходження на користь уряду від розміщення ОВДП склали $48,2 млн.

Упродовж січня НБУ поповнив резерви на $20 млн.

НБУ

НБУ оцінив падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2020 році в 4,4% і зберіг прогноз його зростання на 4,2% в 2021 році.

У 2020 році темп зниження реального ВВП склав 4,4%, що менше, ніж очікувалося у попередньому прогнозі (6%). Також там зазначили, що після проходження твердої фази карантину падіння валового продукту сповільнилося до 3,5% у третьому кварталі. Цей же тренд зберігся в четвертому кварталі.