Робота АМКУ: ВР ухвалила законопроект, який став першим кроком у комплексній реформі

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №3132 про вдосконалення роботи Антимонопольного комітету, який передбачає впровадження в відомстві інституту уповноважених з розгляду скарг у сфері державних закупівель.

За законопроект в цілому проголосували 245 народних депутатів.

– Цей законопроект – перший крок в комплексній антимонопольної реформи. Він розділяє функції АМКУ в конкурентній політиці і як органу оскарження в державних закупівлях. Це рішення дозволить розвантажити АМКУ, підвищити його ефективність та є кроком на шляху демонополізації економіки, яку ми обіцяли, коли йшли на вибори, – пояснила заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Роксолана Підласа ( Слуга народу) .

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Як зазначено в пояснювальній записці, законопроект окремо визначає повноваження АМКУ як органу оскарження в державних закупівлях і передбачає створення Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Вона повинна складатися щонайменше з трьох держуповноважених комітету з розгляду таких скарг.

– Фактично зараз держуповноважені АМКУ замість розслідування антиконкурентних змов займаються оскарженням тисяч тендерів і розбираються, хто і як закупив молоко для шкіл. Це важлива функція для того, щоб державні кошти використовувалися ефективно, але в усьому світі оскарженням тендерів займається окрема палата або окремий орган, а не уповноваженою антимонопольного органу , – пояснила Підласа.

Таким чином, після вступу закону в силу АМКУ отримає окремих держуповноважених, які займатимуться лише оскарженнями тендерних закупівель.

Засідання Ради

Засідання Верховної Ради України у п’ятницю, 5 лютого, традиційно розпочалося о 10.00. Протягом дня народні депутати розглядали низку законопроектів.

Онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Роксолана Підласа