Поліція Львова 5 лютого о 2.20 отримала повідомлення про акт вандалізму – на площі Кропивницького невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб зловмисників та їх затримання.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Вандалам загрожує обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Мер Львова Андрій Садовий у соцмережі оприлюднив фото сплюндрованого монументу і пообіцяв, що в найближчі години пам’ятник буде відчищено.

– Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою, – написав очільник міста.

Це не перший випадок вандалізму у Львові. Місяць тому двоє киян обмалювали підпірну стіну меморіалу Небесної Сотні.

20-річний хлопець та 19-річна дівчина наносили графіті балончиками з фарбою.

Фото: Андрій Садовий