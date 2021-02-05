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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У Львові вандали облили фарбою пам’ятник Степану Бандері

Поліція Львова 5 лютого о 2.20 отримала повідомлення про акт вандалізму – на площі Кропивницького невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері.

Пам’ятник Степану Бандері

Правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб зловмисників та їх затримання.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Вандалам загрожує обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Мер Львова Андрій Садовий у соцмережі оприлюднив фото сплюндрованого монументу і пообіцяв, що в найближчі години пам’ятник буде відчищено.

– Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою, – написав очільник міста.

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Це не перший випадок вандалізму у Львові. Місяць тому двоє киян обмалювали підпірну стіну меморіалу Небесної Сотні.

20-річний хлопець та 19-річна дівчина наносили графіті балончиками з фарбою.

Фото: Андрій Садовий

Джерело: Нацполіція

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