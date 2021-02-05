Український кінорежисер Олег Сенцов став батьком. У чоловіка народилася донька.

Фотографією дитини щасливий батько поділився на своїй сторінці у Facebook 5 лютого.

Дівчинку назвали Еммою.

Користувачі соціальних мереж привітали Сенцова зі щасливою подією.

Вони побажали здоров’я новонародженій, а батькам – щастя та благополуччя.

Діяльність Сенцова

Після повернення до України з РФ, де Сенцова незаконно ув’язнили та утримували за підозрою у тероризмі під час подій у Криму у 2014 році, він продовжив творчу діяльність.

У лютому 2020 року у Берліні відбулася світова прем’єра фільму Номери за однойменною п’єсою Олега Сенцова. Вона пройшла у межах програми спеціальних показів ювілейного Берлінського кінофестивалю Berlinale Special.

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Джерело: Олег Сенцов

Фото: Олег Сенцов