PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

У Сенцова народилася донька

Український кінорежисер Олег Сенцов став батьком. У чоловіка народилася донька.

олег сенцов

Фотографією дитини щасливий батько поділився на своїй сторінці у Facebook 5 лютого.

Дівчинку назвали Еммою.

Користувачі соціальних мереж привітали Сенцова зі щасливою подією.

Вони побажали здоров’я новонародженій, а батькам – щастя та благополуччя.

Сенцов - донька

Читайте
Мрія всього життя: Сенцов зустрічає Новий рік у Карпатах

Діяльність Сенцова

Після повернення до України з РФ, де Сенцова незаконно ув’язнили та утримували за підозрою у тероризмі під час подій у Криму у 2014 році, він продовжив творчу діяльність.

У лютому 2020 року у Берліні відбулася світова прем’єра фільму Номери за однойменною п’єсою Олега Сенцова. Вона пройшла у межах програми спеціальних показів ювілейного Берлінського кінофестивалю Berlinale Special.

Більше новин про діяльність українського режисера Олега Сенцова читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Олег Сенцов

Фото: Олег Сенцов

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка