Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцини з лютого.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив Володимиру Зеленському під час наради.

Глава відомства уточнив, що Україна отримає вакцини виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

– Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок, – наголосив Володимир Зеленський.

Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

5 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наприкінці лютого Україна отримає поставки 2,2 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca.

Вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету збільшила свою ефективність до 82% і до 100% від тяжкого перебігу хвороби та смерті, стверджує виробник.

За попередніми дослідженнями, ефективність цієї вакцини проти коронавірусу була 70%.

Міністерство охорони здоров’я планує до кінця 2021 року закінчити вакцинацію українців від коронавірусу.