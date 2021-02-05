Усі країни-сусіди України перебувають у червоній зоні щодо поширення Covid-19

Країни-сусіди України перебувають в червоній зоні поширення коронавірусу.

Про це свідчать оновлені дані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

До червоної зони потрапили:

Словаччина – 468,4 випадків захворюваності на 100 тис. населення;

Білорусь – 222 тис.;

Польща – 196,1 тис.;

Російська Федерація – 189,8 тис.;

Румунія – 173 тис.;

Угорщина – 163,8 тис.;

Молдова – 172,3 тис.

До червоної зони увійшли країни, де показник захворюваності на коронавірус на 100 тис. населення перевищили позначку 145 за останні 14 днів. Всього – 80 країн.

Україна наразі перебуває у зеленій зоні на 81 місці та має показник 142,3 випадки захворювання на Сovid-19 на 100 тис. населення.

Серед країн червоної зони потрапили також Португалія, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Чехія, Словенія, США, Великобританія, Латвія, Литва, Швеція, Франція, Нідерланди, Швейцарія, Італія, Бельгія, Грузія, Австрія, Німеччина, Канада.

У зеленый зоны опинились Туреччина, Болгарія, Фінляндія, Греція, Японія, Індія, Єгипет.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 лютого в Україні виявили ще 4 923 нових випадків коронавірусу.

Одужало за вчора понад 8,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 158. Загалом за минулу добу було здійснено понад 43,1 тис. тестувань.

За весь час пандемії в Україні підтвердилося 1 237 169 випадків коронавірусу.