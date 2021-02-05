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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Усі країни-сусіди України перебувають у червоній зоні щодо поширення Covid-19

Країни-сусіди України перебувають в червоній зоні поширення коронавірусу.

коронавірус в україні

Про це свідчать оновлені дані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

До червоної зони потрапили:

  • Словаччина – 468,4 випадків захворюваності на 100 тис. населення;
  • Білорусь – 222 тис.;
  • Польща – 196,1 тис.;
  • Російська Федерація – 189,8 тис.;
  • Румунія – 173 тис.;
  • Угорщина – 163,8 тис.;
  • Молдова – 172,3 тис.

До червоної зони увійшли країни, де показник захворюваності на коронавірус на 100 тис. населення перевищили позначку 145 за останні 14 днів. Всього – 80 країн.

Україна наразі перебуває у зеленій зоні на 81 місці та має показник 142,3 випадки захворювання на Сovid-19 на 100 тис. населення.

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Серед країн червоної зони потрапили також Португалія, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Чехія, Словенія, США, Великобританія, Латвія, Литва, Швеція, Франція, Нідерланди, Швейцарія, Італія, Бельгія, Грузія, Австрія, Німеччина, Канада.

У зеленый зоны опинились Туреччина, Болгарія, Фінляндія, Греція, Японія, Індія, Єгипет.

Усі країни-сусіди України перебувають у червоній зоні щодо поширення Covid-19

Коронавірус в Україні

Станом на 5 лютого в Україні виявили ще 4 923 нових випадків коронавірусу.

Одужало за вчора понад 8,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 158. Загалом за минулу добу було здійснено понад 43,1 тис. тестувань.

За весь час пандемії в Україні підтвердилося 1 237 169 випадків коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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