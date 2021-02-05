Станом на ранок п’ятниці, 5 лютого, в Україні підтвердилося 1 237 169 випадків коронавірусу.
За останню добу небезпечну хворобу виявили ще у 4 923 особи, з яких госпіталізували – 1 885.
Одужало за вчора понад 8,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 158.
Загалом за минулу добу було здійснено понад 43,1 тис. тестувань.
Коронавірус в регіонах
- Київ – 321 випадок;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 127 випадків;
- Дніпропетровська область – 287 випадків;
- Донецька область – 146 випадків;
- Житомирська область – 162 випадки;
- Закарпатська область – 209 випадків;
- Запорізька область – 334 випадки;
- Івано-Франківська область – 433 випадки;
- Київська область – 272 випадки;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 39 випадків;
- Львівська область – 406 випадків;
- Миколаївська область – 160 випадків;
- Одеська область – 157 випадків;
- Полтавська область – 173 випадки;
- Рівненська область – 163 випадки;
- Сумська область – 81 випадок;
- Тернопільська область – 174 випадки;
- Харківська область – 190 випадків;
- Херсонська область – 47 випадків;
- Хмельницька область – 231 випадок;
- Черкаська область – 144 випадки;
- Чернівецька область – 270 випадків;
- Чернігівська область – 101 випадок.
Продовження карантину в Україні
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли можуть продовжити дію карантину в Україні.
Уряд продовжуватиме карантин до 30 квітня, але найімовірніше він буде діяти і після цієї дати.
За словами Дениса Шмигаля, саме квітень стане показником, куди рухатися далі і які обмежувальні заходи продовжувати.