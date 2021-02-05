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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні 4 923 випадки коронавірусу за добу, одужань майже вдвічі більше

Станом на ранок п’ятниці, 5 лютого, в Україні підтвердилося 1 237 169 випадків коронавірусу.

В Україні 4 923 випадки коронавірусу за добу, одужань майже вдвічі більше

За останню добу небезпечну хворобу виявили ще у 4 923 особи, з яких госпіталізували – 1 885.

Одужало за вчора понад 8,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 158.

Загалом за минулу добу було здійснено понад 43,1 тис. тестувань.

Коронавірус в регіонах

  • Київ – 321 випадок;
  • Вінницька область – 271 випадок;
  • Волинська область – 127 випадків;
  • Дніпропетровська область – 287 випадків;
  • Донецька область – 146 випадків;
  • Житомирська область – 162 випадки;
  • Закарпатська область – 209 випадків;
  • Запорізька область – 334 випадки;
  • Івано-Франківська область – 433 випадки;
  • Київська область – 272 випадки;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 39 випадків;
  • Львівська область – 406 випадків;
  • Миколаївська область – 160 випадків;
  • Одеська область – 157 випадків;
  • Полтавська область – 173 випадки;
  • Рівненська область – 163 випадки;
  • Сумська область – 81 випадок;
  • Тернопільська область – 174 випадки;
  • Харківська область – 190 випадків;
  • Херсонська область – 47 випадків;
  • Хмельницька область – 231 випадок;
  • Черкаська область – 144 випадки;
  • Чернівецька область – 270 випадків;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

Продовження карантину в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли можуть продовжити дію карантину в Україні.

Уряд продовжуватиме карантин до 30 квітня, але найімовірніше він буде діяти і після цієї дати.

За словами Дениса Шмигаля, саме квітень стане показником, куди рухатися далі і які обмежувальні заходи продовжувати.

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