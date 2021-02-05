Станом на ранок п’ятниці, 5 лютого, в Україні підтвердилося 1 237 169 випадків коронавірусу.

За останню добу небезпечну хворобу виявили ще у 4 923 особи, з яких госпіталізували – 1 885.

Одужало за вчора понад 8,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 158.

Загалом за минулу добу було здійснено понад 43,1 тис. тестувань.

Коронавірус в регіонах

Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 287 випадків;

Донецька область – 146 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 272 випадки;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 39 випадків;

Львівська область – 406 випадків;

Миколаївська область – 160 випадків;

Одеська область – 157 випадків;

Полтавська область – 173 випадки;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 190 випадків;

Херсонська область – 47 випадків;

Хмельницька область – 231 випадок;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 270 випадків;

Чернігівська область – 101 випадок.

Продовження карантину в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли можуть продовжити дію карантину в Україні.

Уряд продовжуватиме карантин до 30 квітня, але найімовірніше він буде діяти і після цієї дати.

За словами Дениса Шмигаля, саме квітень стане показником, куди рухатися далі і які обмежувальні заходи продовжувати.