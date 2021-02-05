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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Вакцинацію від Covid-19 в Україні планують завершити до кінця 2021 – Степанов

Міністерство охорони здоров’я планує до кінця 2021 року закінчити вакцинацію українців від коронавірусу.

Максим Степанов

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Вакцина виробництва компанії Pfizer – не єдина, якою ми будемо вакцинувати громадян від коронавірусу. Всі препарати будуть безпечними і такими, що пройшли необхідну реєстрацію. Ми робитимемо щеплення щонайменше трьома-чотирма вакцинами. Тому до кінця 2021 року хочемо завершити всю кампанію вакцинації від Covid-19.

Також Максим Степанов додав, що 21 млн українців, які перебувають у групі ризику ускладнень через коронавірус, розраховують вакцинувати до осені цього року.

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Однак він зазначив, що наразі є проблема, яка полягає у тому, що кількість людей, готових до вакцинації, становить тільки приблизно 50%.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від коронавірусу в Україні повинна розпочатися в середині лютого. Наразі очікується перша партія препарату виробництва компанії Pfizer у розмірі 117 тис. доз.

За словами Максима Степанова, наступний етап постачання вакцин від Covid-19 в Україну буде з середини лютого до кінця червня. Очікується що протягом цього періоду країна отримає вакцини від компанії AstraZeneka.

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