5 лютого пройде чергове засідання Верховної Ради IX скликання. На порядку денному у депутатів низка важливих питань.

У першому читання парламентарі голосуватимуть за зміни до законів Про державну службу та Про Національну гвардію.

У повторному першому читанні розглянуть президентський законопроект Про судоустрій і статус суддів.

Також для ухвалення рішень є два президентські законопроекти про зміни до Конституції.

У другому читанні депутати розглянуть внесення змін до законів Про вищу освіту та Про Антимонопольний комітет.

Також заплановано розгляд можливих змін до низки Кодексів України.

Також кілька питань стосуватимуться правил дорожнього руху.

Електронні паспорти

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №4355, який дозволить українцям використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими.

У разі його ухвалення у другому читанні громадянам, які мають цифровий паспорт у додатку Дія, не зможуть відмовити і не прийняти документ в електронному вигляді.