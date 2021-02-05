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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

Коронавірус аналіз

У списку лише 194 країни, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Індекс виводиться на основі кількості активних випадків захворювання на Covid-19 на 100 тис. населення. В Україні цей показник становить 142,3.

Загалом до червоної зони віднесли 80 країн.

Зокрема Угорщину, Румунію, Молдову, Канаду, Австрію, Російську Федерацію, Польщу, Білорусь, Італію, Францію, Бразилію, Велику Британію, США та інші.

У зеленій зоні опинилися Греція, Болгарія, Туреччина, Норвегія, Фінляндія, Єгипет.

Україна і надалі залишається у зеленій зоні поширення коронавірусу.

Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

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Дубай оновив правила в'їзду для туристів

Загалом у переліку значиться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У США оновили правила в’їзду. Головним у списку нових правил залишається негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж 72 години до подорожі. Його потрібно буде зробити для усіх туристів віком від двох років.

Окрім того, потрібно мати офіційне підтвердження одужання від сімейного лікаря у разі, якщо турист хворів на коронавірус. Після прибуття до країни потрібно буде пройти повторний тест на коронавірус, а семиденна самоізоляції обов’язкова.

Джерело: МОЗ

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