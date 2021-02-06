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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

4 310 нових хворих, серед них – 220 дітей: коронавірус в Україні 6 лютого

Станом на ранок 6 лютого в Україні підтвердили 1 241 479 випадків коронавірусу. За останню добу – 4 310 нових хворих.

Коронавірус, вакцинація

Серед нових пацієнтів – 220 дітей та 191 медпрацівник.

За день в Україні від коронавірусу померло 129 людей, за увесь час – 23 516. Одужало за добу 7 158 українців, загалом – 1 070 749 осіб.

Протягом останнього дня в Україні провели 25 590 тестувань методом ПЛР, за час пандемії – 6 376 032.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Коронавірус у регіонах (нові випадки за добу):

  • Вінницька область – 247 випадків;
  • Волинська область – 99 випадків;
  • Дніпропетровська область – 306 випадків;
  • Донецька область – 125 випадків;
  • Житомирська область – 124 випадки;
  • Закарпатська область – 221 випадок;
  • Запорізька область – 227 випадків;
  • Івано-Франківська область – 498 випадків;
  • Київська область – 295 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 54 випадки;
  • Львівська область – 286 випадків;
  • Миколаївська область – 82 випадки;
  • Одеська область – 176 випадків;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 111 випадків;
  • Сумська область – 97 випадків;
  • Тернопільська область – 120 випадків;
  • Харківська область – 225 випадків;
  • Херсонська область – 67 випадків;
  • Хмельницька область – 132 випадки;
  • Черкаська область – 111 випадків;
  • Чернівецька область – 258 випадків;
  • Чернігівська область – 83 випадки.
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Коронавірус в Україні

Станом на 5 лютого в Україні підтвердилося 1 237 169 випадків коронавірусу.

За останню захворіло ще 4 923 особи.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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