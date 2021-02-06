Станом на ранок 6 лютого в Україні підтвердили 1 241 479 випадків коронавірусу. За останню добу – 4 310 нових хворих.

Серед нових пацієнтів – 220 дітей та 191 медпрацівник.

За день в Україні від коронавірусу померло 129 людей, за увесь час – 23 516. Одужало за добу 7 158 українців, загалом – 1 070 749 осіб.

Протягом останнього дня в Україні провели 25 590 тестувань методом ПЛР, за час пандемії – 6 376 032.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Коронавірус у регіонах (нові випадки за добу):

Вінницька область – 247 випадків;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 125 випадків;

Житомирська область – 124 випадки;

Закарпатська область – 221 випадок;

Запорізька область – 227 випадків;

Івано-Франківська область – 498 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 286 випадків;

Миколаївська область – 82 випадки;

Одеська область – 176 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 97 випадків;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 225 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 132 випадки;

Черкаська область – 111 випадків;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 лютого в Україні підтвердилося 1 237 169 випадків коронавірусу.

За останню захворіло ще 4 923 особи.

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