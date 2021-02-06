Станом на ранок 6 лютого в Україні підтвердили 1 241 479 випадків коронавірусу. За останню добу – 4 310 нових хворих.
Серед нових пацієнтів – 220 дітей та 191 медпрацівник.
За день в Україні від коронавірусу померло 129 людей, за увесь час – 23 516. Одужало за добу 7 158 українців, загалом – 1 070 749 осіб.
Протягом останнього дня в Україні провели 25 590 тестувань методом ПЛР, за час пандемії – 6 376 032.
Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Київській областях.
Коронавірус у регіонах (нові випадки за добу):
- Вінницька область – 247 випадків;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 306 випадків;
- Донецька область – 125 випадків;
- Житомирська область – 124 випадки;
- Закарпатська область – 221 випадок;
- Запорізька область – 227 випадків;
- Івано-Франківська область – 498 випадків;
- Київська область – 295 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 54 випадки;
- Львівська область – 286 випадків;
- Миколаївська область – 82 випадки;
- Одеська область – 176 випадків;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 111 випадків;
- Сумська область – 97 випадків;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 225 випадків;
- Херсонська область – 67 випадків;
- Хмельницька область – 132 випадки;
- Черкаська область – 111 випадків;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 83 випадки.
Коронавірус в Україні
Станом на 5 лютого в Україні підтвердилося 1 237 169 випадків коронавірусу.
За останню захворіло ще 4 923 особи.
Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.