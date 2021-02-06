Станом на 6 лютого коронавірус у Києві виявили ще в 212 осіб. Загалом у столиці 130 039 хворих на Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: