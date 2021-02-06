Вакцинація проти коронавірусу в Україні – як відбуватиметься

Міністерство охорони здоров’я анонсувало старт вакцинації проти коронавірусу в Україні 15 лютого. До цього часу до України має надійти 117 тис. доз препарату виробництва компанії Pfizer.

Наступний етап постачання вакцин від Covid-19 в Україну відбуватиметься з середини лютого до кінця червня. Очікується, що протягом цього періоду країна отримає вакцини від компанії AstraZeneka. Також Україна уклала контракт із китайською компанією Sinovak на постачання 1 млн 913 тис. доз вакцини проти коронавірусу. Її почнуть доставляти найближчим часом.

Як відбувається підготовка до вакцинації проти коронавірусу в Україні, скільки осіб буде залучено до процесу та скільки щеплень робитимуть щомісяця, Фактам ICTV розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Вікторе Кириловичу, міністерство охорони здоров’я оголосило про старт вакцинації 15 лютого. Чи встигне Україна отримати до цього часу 117 тис. доз вакцини?

– Глобальна ініціатива COVAX (фонд доступу до вакцин проти коронавірусу, – Ред.) 30 січня надіслала підтвердження, що ми потрапили до першої хвилі передачі імунобіологічних препаратів для проведення вакцинації проти Covid-19.

Орієнтовний термін – середина лютого. Тому й озвучили дату 15 лютого.

Але є ряд факторів. По-перше, вакцина повинна бути зареєстрованою в Україні. 4 лютого ми залучили бюро ВООЗ в Україні, європейське регіональне бюро й представництво ВООЗ у світі, щоб поспілкуватись із глобальною штаб-квартирою Pfizer. Там дозволили нашому місцевому представництву зареєструвати вакцину Pfizer в Україні за процедурою, яка визначена законом.

Днями відбудеться реєстрація й ми зможемо співпрацювати з COVAX щодо постачання вакцини до України.

– Завдяки ініціативі COVAX Україна отримає 16 млн доз вакцини?

– 8 млн отримаємо 100%. Про ще 8 млн ідуть перемовини. COVAX надасть підтвердження, коли буде інформація про те, які препарати увійдуть до портфелю вакцин та якою буде їхня вартість. Зараз COVAX розраховує на нові американські вакцини Novavax та Johnson & Johnson, які підтвердили свою ефективність.

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Ці вакцини є значно дешевшими ніж ті продукти, які є на ринку. Наразі виробники цих вакцин мають отримати дозвіл FDA (агентства міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США, – Ред.) для використання в надзвичайних ситуаціях.

Тому є висока ймовірність, що ми отримаємо наступні 8 млн доз, але поки немає офіційного документу від глобальної ініціативи COVAX, не говоримо про це зі ствердженням.

– 16 млн доз вакцини від COVAX з усіма розхідними матеріалами (шприцями, боксами їхньої безпечної утилізації, розчинниками, якщо це буде необхідно) Україна отримає абсолютно безкоштовно.

Плюс додатково ми ведемо перемовини про закупівлю вакцини за кошти державного бюджету. Є програма COVAX Facility, яка дозволяє країнам купувати вакцини за цінами ініціативи понад гарантовані 20% (тобто понад 16 млн доз). Тому, якщо в нас буде потреба, можемо звернутись до COVAX Facility й закупити вакцини для щеплення українців.

– Чи відомо, які українські компанії постачатимуть вакцину Pfizer, адже її потрібно зберігати при температурі -80оС, а таке обладнання мають не всі?

– Ми звернулись до компанії SAFEmed (Проект Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), – Ред.), щоб вони забезпечили нам логістику та зберігання на національному складі з подальшим розвезенням до пунктів призначення. У нас є компанії, у SAFEmed – кошти. Залишається з’ясувати, кого оберуть переможцем. Ми не втручаємось у процес, який відбувається за прозорими процедурами проекту SAFEmed у межах допомоги США.

– Вас не лякає, що лишається фактично тиждень до старту вакцинації, а тендер ще триває й угоди не підписані?

– Ми рухаємося вперед із впевненістю. Якби нас все лякало, то пішло б шкереберть ще в березні. Я впевнений, що ми зробимо все від нас залежне, і зробимо все так, що ні в кого не виникне сумнівів.

– Як відбуватиметься вакцинація проти Covid-19 в Україні?

– Підготовка почалась із вересня. Буде дві платформи. Перша – це мобільні бригади, які вакцинуватимуть людей за персональними списками. До складу бригад входитимуть дві медсестри, водій, реєстратор і, скоріше за все, лікар. Мобільна бригада братиме на регіональному складі добову норму вакцини та їхатиме щеплювати спеціалістів, які надають допомогу хворим із Covid-19, а також екстрену медичну допомогу. Далі на черзі будуть інші лікарі та працівники соціальних установ.

Друга платформа – це пункти щеплень, які створюватимуться в Центрах первинної медико-санітарної допомоги, в амбулаторіях, в закладах амбулаторно-поліклінічної допомоги.

– Черга до такого пункту формуватиметься через електронну платформу, яку ми презентуємо 8-10 лютого.

Ці пункти щеплення не працюватимуть у тих кабінетах, де вакцинують дітей проти десяти інфекційних хвороб відповідно до національного календаря щеплень. Щеплення проти Covid-19 не вплине на цей процес.

– Чи розраховували ви, скільки щеплень робитимете щодня?

– У пункті щеплення одна бригада робитиме 30-35 вакцинацій на день, мобільна бригада – до 100. Таким чином ми робитимемо 4,5-5 млн щеплень на місяць. Загалом мають працювати 4 250 кабінетів щеплень та 500 мобільних бригад.

Якщо нам треба буде залучити рутинні кабінети, ми зможемо зробити значну кількість щеплень.

Також слід розуміти, що вакцинація – це каскадний процес, тобто розгортання процесу буде поступовим, щоб навчити медичних працівників працювати з конкретним імунологічним препаратом, щоб не було програмних помилок (неправильного введення, – Ред.) тощо. Ми зараз займаємось навчанням і поступовим впровадженням цієї вакцини в медичну практику.

– Скільки людей буде залучено до процесу вакцинації?

– Близько 2,5 тис. осіб працюватимуть в мобільних бригадах і близько 13-15 тис. – у пунктах щеплення.

Звичайно, що ми будемо відволікати медичних працівників від інших справ і переадресовувати для цієї роботи. Тому формується пакет у Програмі медичних гарантій, який передбачає додаткову оплату праці цих спеціалістів.

Так, буде складно, але це черговий виклик, який треба пройти. Коли відбувалось масове поширення коронавірусної хвороби, також великій кількості лікарів довелось перепрофілювалась в інфекціоністів.

– Як триває підготовка медичних працівників до старту процесу вакцинації?

– Спершу у нас відбувалось навчання щодо підходів та організації щеплення. Тепер відбуваються точкові навчання. 5 лютого ми почали роботу щодо мікропланування із регіональними координаторами, оскільки людей потрібно навчити працювати безпосередньо з імунобіологічним препаратом Pfizer, який має температуру зберігання -80оС.

Із наступного тижня ми навчатимемо мобільні бригади за інструкцією виробника, як проводити щеплення, як розводити речовину, куди і як утилізувати, які можуть бути несприятливі події після імунізації, як користуватися медичними виробами, які є в аптечці пункту щеплення тощо.

– А не зможе людина зробити щеплення і в стаціонарному пункті, і в мобільному?

– Ні, не зможе. У нас будуть персональні списки для мобільних бригад і запис для пунктів щеплення. В електронній системі охорони здоров’я фіксуватиметься вся інформація, щоб не виникало жодних збоїв. 10 лютого завершиться тестування модулю вакцинації, який буде використовуватись спершу для Covid-19, а згодом там фіксуватимуть інформацію щеплення проти десяти інфекційних хвороб.

Перший етап вакцинації в Україні

Із лютого під час першого етапу вакцинації в Україні щеплять 367 491 людину.

Це будуть люди з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби, а також ті, хто виконує важливі функції під час боротьби з Covid-19.