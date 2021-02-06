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Факти / Україна
Юлія Клєцова |

Строгий костюм або сукня: найкращі образи Олени Зеленської

6 лютого Олена Зеленська відзначає день народження. Дружині президента сьогодні виповнилося 43 роки.

зеленская фото

Зеленська є першою леді України та активно бере участь в офіційних заходах.

Майже кожен вихід у світ Зеленської закінчується обговоренням її образу і вибору вбрання.

Найчастіше аудиторія позитивно реагує на вибір одягу першою леді, але іноді їй доводиться читати і критику на свою адресу.

Факти ICTV пропонують вибрати найстильніший образ Олени Зеленської.

  • Олена Зеленська - фото 1
  • Олена Зеленська - фото 2
  • Олена Зеленська - фото 3
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  • Олена Зеленська - фото 5
  • Олена Зеленська - фото 1
  • Олена Зеленська - фото 2
  • Олена Зеленська - фото 3
  • Олена Зеленська - фото 4
  • Олена Зеленська - фото 5
Строгий костюм або сукня: найкращі образи Олени Зеленської / 5 фотографий
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Діяльність Олени Зеленської

Після обрання Зеленського президентом його дружина бере активну участь у важливих заходах.

Наприклад, вона виступила на четвертому Українському жіночому конгресі.

Інші новини про Олену Зеленську читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олена Зеленська

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