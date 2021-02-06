6 лютого Олена Зеленська відзначає день народження. Дружині президента сьогодні виповнилося 43 роки.
Зеленська є першою леді України та активно бере участь в офіційних заходах.
Майже кожен вихід у світ Зеленської закінчується обговоренням її образу і вибору вбрання.
Найчастіше аудиторія позитивно реагує на вибір одягу першою леді, але іноді їй доводиться читати і критику на свою адресу.
Факти ICTV пропонують вибрати найстильніший образ Олени Зеленської.
Строгий костюм або сукня: найкращі образи Олени Зеленської / 5 фотографий
Діяльність Олени Зеленської
Після обрання Зеленського президентом його дружина бере активну участь у важливих заходах.
Наприклад, вона виступила на четвертому Українському жіночому конгресі.
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Фото: Олена Зеленська