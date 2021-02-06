Миротворець вніс цивільну дружину Козака Наталію Лавренюк в свою базу

Сайт Миротворець вніс до своєї бази цивільну дружину народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака Наталію Лавренюк.

Сайт центру називає жінку “пособницею російських окупантів” та звинувачує її у порушенні законодавства України про громадянство шляхом отримання іншого громадянства, а також фінансуванні російських окупантів.

Із посиланням на програму Схеми: корупція у деталях повідомляється, що Лавренюк постійно супроводжує народного депутата у зарубіжних відрядженнях із 2005 року та є його співмешканкою.

— Вони разом подорожували в Росію і Європу літаками, автобусами і машинами. Спільних перельотів протягом десяти років налічується понад 100. Пункти призначення – Париж, Ніцца, Флоренція, Рим, Лондон, Цюрих, різні курортні острови, – йдеться в повідомленні на сайті Миротворець.

Також зазначається, що Лавренюк є матір’ю дитини Козака, що підтвердив він сам. Однак, ні Лавренюк, ні дитину депутат не вносив у декларацію.

За інформацією Схем, Лавренюк у березні 2015 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації, а сама вона є уродженкою Львова. Також зазначається, що жінка є бенефіціарним власником ТОВ НЗНП Трейд, яке здійснює Геологічне вивчення, розвідку і видобуток нафти на території Ханти-Мансійського автономного округу – Югри.

5 лютого Схеми повідомили, що цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк володіє квартирою на 657 квадратних метрів у центрі Москви, в одному з найдорожчих житлових комплексів російської столиці Knightsbridge Privat Park.

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій до депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Відповідно до указу, телеканали, що належать Козаку, повинні припинити мовлення на українських радіочастотних ресурсах. Серед них три медіа – 112 Україна, ZIK та Newsone.