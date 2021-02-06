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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Цивільна дружина Козака потрапила до бази Миротворця

Сайт Миротворець вніс до своєї бази цивільну дружину народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака Наталію Лавренюк.

Тарас Козак

Сайт центру називає жінку “пособницею російських окупантів” та звинувачує її у порушенні законодавства України про громадянство шляхом отримання іншого громадянства, а також фінансуванні російських окупантів.

Із посиланням на програму Схеми: корупція у деталях повідомляється, що Лавренюк постійно супроводжує народного депутата у зарубіжних відрядженнях із 2005 року та є його співмешканкою.

— Вони разом подорожували в Росію і Європу літаками, автобусами і машинами. Спільних перельотів протягом десяти років налічується понад 100. Пункти призначення – Париж, Ніцца, Флоренція, Рим, Лондон, Цюрих, різні курортні острови, – йдеться в повідомленні на сайті Миротворець.

Також зазначається, що Лавренюк є матір’ю дитини Козака, що підтвердив він сам. Однак, ні Лавренюк, ні дитину депутат не вносив у декларацію.

Миротворець вніс цивільну дружину Козака Наталію Лавренюк в свою базу

За інформацією Схем, Лавренюк у березні 2015 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації, а сама вона є уродженкою Львова. Також зазначається, що жінка є бенефіціарним власником ТОВ НЗНП Трейд, яке здійснює Геологічне вивчення, розвідку і видобуток нафти на території Ханти-Мансійського автономного округу – Югри.

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5 лютого Схеми повідомили, що цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк володіє квартирою на 657 квадратних метрів у центрі Москви, в одному з найдорожчих житлових комплексів російської столиці Knightsbridge Privat Park.

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій до депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Відповідно до указу, телеканали, що належать Козаку, повинні припинити мовлення на українських радіочастотних ресурсах. Серед них три медіа – 112 Україна, ZIK та Newsone.

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